«Прорив» кордону в Курській області, звільнення Князєва та Тандира. Головне за 6 серпня

Росія заявляє, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область

«Напад» на Курську область, Вища Рада правосуддя звільнила Князєва та Тандира із посад суддів, Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти США. «Главком» склав добірку новин 6 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Вища Рада правосуддя звільнила Князєва та Тандира із посад суддів

Вища Рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Крім того, Вища Рада правосуддя вирішила звільнити Олексія Тандира, який обвинувачується у вчиненні смертельного ДТП у нетверезому стані, з посади судді Макарівського районного суду Київської області.

Рішення про звільнення Олексія Тандира було ухвалене через порушення норм Конституції та законодавства України. Аналогічні підстави стали причиною звільнення Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

«Напад» на Курську область

У ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Згодом повідомлялося, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що нібито бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні у Курській області. Нібито після вогневої підготовки до 300 українських військових за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону РФ в районах села Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, розташовані на російсько-українському кордоні.

Екскерівника Рівненського ТЦК взято під варту

Колишнього керівника Рівненського ТЦК взято під варту за підозрою у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Він також є обвинуваченим у справах про насильство, грабіж та незаконне збагачення на 46 млн грн. Експосадовця взято під варту без альтернативи внесення застави.

Раніше повідомлялося, що колишнього посадовця було затримано в суботу, 3 серпня. Він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану».

Ексвоєнком є обвинуваченим у ще двох кримінальних провадженнях – за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України). Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.

Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €4,2 млрд

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні першого платежу обсягом майже 4,2 млрд євро у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility.

В ухваленому сьогодні рішенні Рада ЄС дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в плані України, для отримання грошей, які будуть виплачені в межах програми. Зокрема, йдеться про реформи у сферах управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовища, енергетик та розмінування.

Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти США

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс визначилася з кандидатурою віцепрезидента. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох людей, близьких до цього процесу.

Волз зараз перебуває на посаді губернатора Міннесоти вже другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому як до, так і після його перебування на посаді домінували республіканці.