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Демократи затвердили нові правила для висунення Гарріс у президенти США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Демократи затвердили нові правила для висунення Гарріс у президенти США
CNN зазначає, що Національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться у Чикаго 19-22 серпня
фото: Facebook/Kamala Harris

Тепер кандидата обиратимуть за допомогою електронних бюлетенів, яких надсилатимуть делегатам з'їзду Демократичної партії

Демократична партія США прийняла нові правила, за якими партія обирає свого кандидата в президенти. Про це повідомляє CNN.

«Ми всі наполегливо працюємо над тим, щоб провести цю номінацію прозоро, чесно та ефективно», – сказав голова національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон під час зустрічі в середу.

Зазначається, що кандидата обиратимуть за допомогою електронних бюлетенів, яких надсилатимуть делегатам з'їзду Демократичної партії. Ймовірно голосування відбудеться 1 серпня, але точна дата залежатиме від кількості претендентів.

CNN пише, що за ухваленими правилами претенденти від Демократів до 27 липня мають оголосити про це, після чого до 30 липня подати підписи щонайменше 300 делегатів, але не більше 50 від одного штату.

Національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться у Чикаго 19-22 серпня, де проходитиме церемоніальне голосування за кандидатів у президенти й віцепрезиденти. Також схвалять передвиборчу програму.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

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Теги: США Камала Гарріс президент вибори у США

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