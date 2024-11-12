Володимир Путін не поїде в Бразилію на саміт G20

Делегацію Росії на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

«Російську делегацію на цьому заході на доручення президента Володимира Путіна очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров», – заявив російський посол Марат Бєрдиєв.

Як відомо, Бразилія є членом Міжнародного кримінального суду і мала б арештувати Путіна.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Про це Путін сказав на зустрічі з журналістами країн БРІКС у п’ятницю, 18 жовтня.

Раніше, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.