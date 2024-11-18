Стало відомо, чи візьме участь Україна в саміті G20

Україна буде певним чином представлена на G20

У Бразилії стартував саміт G20, який триватиме впродовж 18-19 листопада. Україна використовує усі можливі майданчики, аби розв'язати проблеми, які виникли через повномасштабну війну. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі 24 каналу.

Радник Єрмака зауваживши, що гуманітарні аспекти повномасштабної війни в Україні обговорюються на різних рівнях. За його словами, йде співпраця як з дружніми країнами, так і з «нейтральними».

Як наголосив Подоляк, Україна буде певним чином представлена на G20, однак не розповів деталей. За його словами, наша держава працює над гуманітарними аспектами і на G20, і на G7 тощо.

«Активно залучені «нейтральні» країни. Це і Катар, і Індія, і Туреччина. Це стосується повернення депортованих дітей, повернення тіл загиблих, процесів обміну полоненими. Зокрема й повернення цивільних полонених і так далі», – сказав він.

За словами радника Єрмака, до цих процесів також активно залучений Ватикан. Такі обговорення йдуть цілодобово. Зокрема вони будуть і на G20.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 18 листопада в Ріо-де-Жанейро відкрив саміт «Групи двадцяти» – неформального клубу лідерів найбільших економік світу. У виступі президент Бразилії оголосив про запуск глобального альянсу для боротьби з бідністю та голодом. Бразильський лідер також сказав, що руйнівні наслідки зміни клімату можна буде побачити по всьому світу, і закликав лідерів мати сміливість діяти.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір представити свій план зупинення війни в Україні на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що у нього виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції і «дружні» країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт.