«Хороший діалог»: Трамп знову змінив свою риторику щодо Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Хороший діалог»: Трамп знову змінив свою риторику щодо Путіна
Трамп анонсував дзвінок Путіну
фото: АР

Трамп заявив, що має «хороший діалог» з Путіним

Президент США Дональд Трамп анонсував дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну. Про це, як пише «Главком», він сказав під час вечері лідерів технологічних компаній, передає АР.

Репортер запитав американського президента Дональда Трампа, чи планує він поговорити з Володимиром Путіним найближчим часом, оскільки 4 вересня Трамп мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідер США сказав: «Так, я буду. У нас дуже хороший діалог».

Нагадаємо, 27 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що має «дуже серйозний план» тиску на Росію, якщо це буде необхідно для завершення війни в Україні. 

Відповідаючи на запитання журналістів про результати саміту на Алясці, Трамп сказав, що його головне бажання – це припинити війну.

2 вересня Трамп заявив, що «дуже розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили».

Днями у своєму першому за тривалий час публічному виступі Трамп згадав про російсько-українську війну. 

Американський лідер пригрозив наслідками для російської сторони, у разі якщо зустріч російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського не відбудеться найближчим часом.

Господар Білого дому відповів, що дізнався «дещо цікаве» та пообіцяв це озвучити найближчими днями. 

