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Олаф Шольц має намір продовжувати контактувати з Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Олаф Шольц має намір продовжувати контактувати з Путіним
Шольц продовжуватиме контактувати із Путіним
фото із відкритих джерел

Шольц відверто відповів, чи дійсно буде продовжувати розмови із Путіним у подальшому

Канцлер ФРН Олаф Шольц, якого у понеділок керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) обрало кандидатом у канцлери на майбутніх виборах, у розмові із виданням ZDF заявив, що має намір продовжувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Ні, (це не частина передвиборчої кампанії, – «Главком»), і я думаю громадяни ставляться до цього більш серйозно. Вони вважають, що це потрібно робити. І я продовжу робити це (проводити перемовини, – «Главком»), бо представляю цю країну в Європі та світі, і повинен подбати про те, щоб діяти дуже відповідально, коли йдеться про мир та безпеку. Це дуже серйозні речі, тут не можна нічого упускати», – сказав Шольц в інтерв'ю, відповідаючи на зауваження ведучої, що телефонна розмова могла бути частиною передвиборчої кампанії.

Також він заявив, що вважає свою ініціативу «відповідальним і необхідним рішенням», оскільки навіть за незгоди сторін «потрібно говорити один з одним». Він при цьому наголосив, що однією телефонною розмовою не можна досягти миру. «Це, звичайно, не так. Було просто знову проговорено всі аргументи. Для мене також було важливим повторити мої аргументи», – додав Шольц.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував диктатору Володимиру Путіну вперше з 2022 року і заявив, що ця розмова «не була приємною», які і попередні, проведені вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Теги: Німеччина путін партії Олаф Шольц переговори

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