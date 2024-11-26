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«Це було необхідно». Шольц розповів деталі про свій дзвінок Путіну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це було необхідно». Шольц розповів деталі про свій дзвінок Путіну
Шольц заявив, що є люди, які вірять, ніби простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний же день. Але це не так, додав він
фото: Depositphotos

«Розмова не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути»

Цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував диктатору Володимиру Путіну вперше з 2022 року. В інтерв’ю ZDF він заявив, що ця розмова «не була приємною», які і попередні, проведені вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Це було відповідально і необхідно. Як ви знаєте, я зустрічався з ним перед війною і висловив йому свою думку, а також дуже чітко дав зрозуміти, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном знову і знову до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути», – заявив Шольц.

При цьому він додав, що є люди, які вірять, ніби простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний же день. Але це не так, наголосив Шольц.

«Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська», – додав Шольц.

Нагадаємо, Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював з президентом України Володимиром Зеленським можливість телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак Зеленський висловився проти цієї ідеї. Про це стало відомо з заяви колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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Теги: путін Олаф Шольц телефон

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