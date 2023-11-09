Зеленський розповів, скільки українців вже евакуйовано із Сектора Гази

Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснювали співробітники Головного управління розвідки Міноборони спільно з МЗС

Наразі 89 українців уже перебувають у безпечному місці

Українській стороні вже вдалося вивезти із Сектору Гази понад 80 своїх громадян, які застрягли там через війну Ізраїлю з ХАМАСом. Наразі евакуація триває. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Продовжуємо евакуацію наших громадян із Сектору Газа – зараз уже 89 наших людей врятували», – розповів глава держави.

За його словами, влада України продовжує роботу над евакуацією. Це «дуже кропіткий і делікатний процес», – зазначив Зеленський.

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Раніше Головне управління розвідки Міноборони показало фото операції з евакуації українців із Сектора Гази. Перша група громадян – 43 українці уже в безпеці.

Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснювали співробітники Головного управління розвідки Міноборони спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України.