Європарламент засудив шантаж Орбана

ЄС може відмовитися від правила щодо одностайної підтримки розширення союзу

Європейський союз не може допустити, щоб прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовував шантаж щодо інших країн. Обмін коштів на принципи є неприйнятним. Про це заявив віце-голова групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркес, передає The Guardian.

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«Це момент вибору для ЄС. Це тривожний сигнал для лідерів, що ми не можемо продовжувати дозволяти шантажувати себе з боку якогось авторитарного лідера», – заявив Маркес.

Згідно з його висловлюванням, Європарламент не може дозволити собі опинитися у скрутному становищі щодо допомоги Україні, особливо в контексті відхилення Конгресом США пропозиції президента Джо Байдена про підтримку нашої країни. «З моєї точки зору, також неприйнятно, щоб у когось склалося враження, що наприкінці наступного тижня Орбан домігся свого і отримав свої 30 мільярдів євро в обмін на те, щоб ЄС продовжив надавати допомогу Україні. Усе просто: ми не можемо обмінювати гроші на цінності. Це неприйнятно», – додав Маркес.

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За даними видання, попередження, висловлене віце-головою групи соціалістів і демократів у Європарламенті, було виголошено перед запланованою зустріччю президента Франції Еммануеля Макрона з Віктором Орбаном у Парижі. Передбачається, що Макрон спробує переконати останнього в тому, що блокування початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС може підірвати стратегію союзу в протистоянні диктатору Володимиру Путіну.

Зокрема Маркес вважає, що ЄС має відмовитися від правила щодо одностайної підтримки розширення союзу.

«Коли ви вступаєте в ЄС, це означає, що ви є демократичною країною. Думаю, ми не припускали, що демократія може бути корумпована зсередини», – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС після того, як Європейська комісія схвалила початок переговорів про членство в листопаді, і пригрозив накласти вето на заплановану допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро.