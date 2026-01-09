«Смерть диктатору»: Іран вибухнув черговою хвилею протестів

На головному базарі Тегерана закрилися магазини під час протестів

Після того, як люди зібралися на вулицях Тегерану, було зафіксовано масштабні збої в роботі інтернету

В Ірані продовжуються масштабні антиурядові протести. У четвер демонстрації охопили як великі міста, так і сільські регіони. На знак солідарності з протестувальниками масово закриваються ринки та базари. За даними правозахисників із Human Rights Activists, кількість жертв сягнула щонайменше 41 особи, понад 2270 демонстрантів затримано. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Рези Пехлеві, сина покійного шаха Ірану. Він закликав націю виходити на вулиці о 20:00 за місцевим часом (що відповідає 18:30 за київським часом) у четвер, 8 січня та у п'ятницю, 9 січня.

Як повідомляють очевидці, щойно настав визначений час, райони Тегерана вибухнули скандуванням «Смерть диктатору!» та «Смерть Ісламській Республіці!». Багато хто вигукував гасла на підтримку монархії та повернення Пехлеві. Сам лідер опозиції у вигнанні застеріг КВІР та аятоллу Хаменеї, що світ і президент США Дональд Трамп «уважно стежать за кожним кроком режиму».

Влада Ірану традиційно відповіла на протести жорсткими обмеженнями. Моніторингові групи CloudFlare та NetBlocks зафіксували масштабні збої в роботі інтернету. Наразі неможливо встановити зв'язок із Тегераном навіть через стаціонарні чи мобільні телефони з-за кордону. Експерти зазначають, що подібна інформаційна ізоляція в минулому завжди передувала масовим розправам над активістами.

Іранські силовики готуються до ідентифікації учасників за допомогою дронів. Водночас повідомляється про зростання втрат і серед самих правоохоронців:

у передмісті Тегерана вбито полковника поліції;

у провінції Чахармахал і Бахтіарі під час стрілянини загинули двоє силовиків, ще 30 отримали поранення;

у провінції Хорасан-Разаві внаслідок нападу на поліцейську дільницю загинуло п'ятеро людей.

Попри активність Пехлеві, аналітики Атлантичної ради зазначають, що іранським протестам досі бракує чіткої внутрішньої структури. Роками апарат безпеки Хаменеї систематично знищував або виганяв будь-яких потенційних лідерів, здатних очолити трансформацію країни. Наразі незрозуміло, чи є вигуки на честь шаха реальною підтримкою монархії, чи це просто форма радикального протесту проти нинішньої теократії.

Як відомо, у провінції Ілам на заході Ірану протестувальники взяли під контроль місто Абданан, повідомляють міжнародні ЗМІ. За даними, це перший населений пункт в регіоні, де поліція припинила опір, склала зброю та приєдналася до демонстрантів під час хвилі протестів, що охопила країну наприкінці грудня.

До слова, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Варто зазначити, що масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.