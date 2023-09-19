Іран заявив про готовність стати посередником для зупинки війни в Україні
Раїсі відкинув звинувачення у постачанні безпілотників РФ та дорікнув США у підтримці України
Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що виступає проти війни в Україні, яку веде Росія. Подробиці повідомляє newsweek.
«Ми проти війни в Україні, і точка. Ми неодноразово заявляли, що готові виступити посередником, щоб домогтися припинення бойових дій між Російською Федерацією та Україною», – заявив Раїсі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.
Лідер Ірану засудив США за їхню підтримку України у військовій та економічній сферах. Раїсі наголосив, що Сполучені Штати сприяють розладу, надаючи Києву значну військову допомогу.
«І наше питання залишається до Сполучених Штатів. Чому така запопадливість у поставках військової техніки та отриманні доларової суми від цих поставок і продажів, замість того, щоб енергійно виходити на арену, щоб сприяти припиненню бойових дій та сприяти миру?», – наголосив лідер Ірану.
Також Ебрагім Раїсі категорично відкинув звинувачення у постачанні безпілотників Росії. За його словами, Тегерану не було надано жодних доказів, які б підтверджували передачу дронів-камікадзе Москві.
Президент Ірану додав, що відносини Ірану та Росії «охоплюють безліч аспектів: від економічного співробітництва та розвитку до культурних обмінів та досліджень», але кожен із цих моментів взаємодії розпочався ще до війни в Україні.
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