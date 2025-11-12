Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс

Орбан: Те, що затримується, все одно відбудеться

Угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив, що російсько-американський саміт у Будапешті залишається на порядку денному, але відбудеться пізніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ATV.

«Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше», – сказав Орбан.

За словами прем'єр-міністра, 22% Донецької області не перебуває під російською окупацією, а окупанти, після того як внесли в свою конституцію анексію чотирьох територій, не хочуть укладати мир, поки не захоплять їх повністю.

Орбан сказав, що бачив документи угоди, укладеної в Стамбулі в квітні 2022 року, яка була близька до успіху, але в кінцевому підсумку «англосакси її зірвали».

Як повідомлялося, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі.