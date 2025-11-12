Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено
фото: reuters

Орбан: Те, що затримується, все одно відбудеться

Угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив, що російсько-американський саміт у Будапешті залишається на порядку денному, але відбудеться пізніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ATV.

«Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше», – сказав Орбан.

За словами прем'єр-міністра, 22% Донецької області не перебуває під російською окупацією, а окупанти, після того як внесли в свою конституцію анексію чотирьох територій, не хочуть укладати мир, поки не захоплять їх повністю.

Орбан сказав, що бачив документи угоди, укладеної в Стамбулі в квітні 2022 року, яка була близька до успіху, але в кінцевому підсумку «англосакси її зірвали».

Як повідомлялося, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі.

Читайте також:

Теги: переговори путін Дональд Трамп Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52
Кадиров для Путіна відпрацьований матеріал
Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ
15 жовтня, 12:17
Як зазначив Трамп, для зустрічі було обрано Угорщину, тому що їм з Путіним подобається Орбан
Трамп розповів деталі про майбутню зустріч із Путіним
17 жовтня, 20:53
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
21 жовтня, 23:45
Дональд Трамп не вперше оголошує про припинення торговельних переговорів з Канадою
Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою
24 жовтня, 07:24
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо зустрінуться у Кошице
Фіцо та Свириденко проведуть переговори в Словаччині: подробиці
17 жовтня, 11:58
Трамп назвав керівників BBC нечесними людьми
Скандал із Трампом: керівництво BBC пішло у відставку через підробку його промови
10 листопада, 02:57
Американський президент назвав Нігерію «зганьбленою країною»
Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
2 листопада, 11:43
Президент зробив заяву про Tomahawk
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
7 листопада, 16:57

Політика

Зустріч міністрів G7 почнеться з розмови про Україну: подробиці
Зустріч міністрів G7 почнеться з розмови про Україну: подробиці
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США
Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США
Рубіо прибув у Канаду на саміт міністрів G7
Рубіо прибув у Канаду на саміт міністрів G7

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua