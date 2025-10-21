Організацію зустрічі Трампа і Путіна призупинено – NBC News

Президент США вважає, що російська та американська сторони ще не готові до переговорів

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив про планування саміту Трампа і Путіна

Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Про це повідомив кореспондент NBC News у Білому домі Гаррет Хааке, передає «Главком».

«Планування саміту Трампа і Путіна в Будапешті на цей час «призупинено», повідомив мені високопоставлений чиновник Білого дому. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз», – написав журналіст.

Напередодні повідомлялося, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що тоді вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.