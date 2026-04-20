Орбан погодився розблокувати €90 млрд для України в обмін на нафту

Аліна Самойленко
Прем'єр-міністр Угорщини, який йде у відставку, заявив, що схвалить фінансування, якщо транзит нафти буде відновлено, як обіцяла Україна 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про готовність зняти вето з виділення Україні кредиту від ЄС у розмірі €90 млрд. Головною умовою Будапешта є відновлення транзиту нафти територією України через трубопровід «Дружба». За словами Орбана, позитивне рішення може бути ухвалене вже на цьому тижні щойно постачання відновиться. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Питання нафтопроводу стало ключовим у фінансовому протистоянні: у лютому Угорщина заблокувала пакет допомоги після того, як Київ припинив ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Ситуація змінилася після обіцянки президента Володимира Зеленського завершити відновлення об'єкта до кінця квітня. Це сталося на тлі політичних змін в Угорщині, де Орбан готується до відставки у травні після поразки на виборах.

У Києві розраховують, що цей крок надасть критично важливу підтримку українській економіці, а зміна влади в Угорщині дозволить перезавантажити двосторонні відносини. Орбан підкреслив, що його позиція залишається прагматичною, а сама кредитна угода не покладе фінансового тягаря на угорських громадян, оскільки країна звільнена від виплати відсотків за цією позикою.

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня. 

Представники політичних сил, що пройшли до Державних зборів (парламенту Угорщини), уже провели першу координаційну нараду. Як зазначає видання, на нараді були представники партій «Тиса», «Фідес» та «Нашої Батьківщини».

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

