Будапешт визначився з датою, коли Мадяр стане прем'єром Угорщини

Переможець парламентських перегонів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром на початку травня

Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання HVG.

Представники політичних сил, що пройшли до Державних зборів (парламенту Угорщини), уже провели першу координаційну нараду. Як зазначає видання, на нараді були представники партій «Тиса», «Фідес» та «Нашої Батьківщини».

Нарада тривала близько півтори години. Головною темою обговорення став регламент та підготовка до установчого засідання новообраного парламенту, на якому Мадяр має офіційно прийняти повноваження. Сторони домовилися, що установче засідання парламенту відбужеться 9 травня, цього ж дня офіційно буде призначено прем'єр-міністра.

Мадяр при цьому зауважив, що з 1990 року не було випадків обрання прем’єр-міністра вже на установчому засіданні.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.