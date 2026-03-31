«Я завжди до ваших послуг»: ЗМІ злили розмови Сійярто з Лавровим

glavcom.ua
Сійярто потрапив у скандал через переговори з Лавровим
У записах ідеться про обговорення санкцій ЄС і прохання Москви щодо олігархів

Оприлюднені у ЗМІ аудіозаписи розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим свідчать про їхні контакти щодо санкційної політики Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання VSquare.

Переговори після візиту до Росії

У матеріалі йдеться про епізоди комунікації угорського міністра з російською стороною, зокрема після його поїздки до Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року.

Згідно з оприлюдненими даними, вже за годину після повернення до Будапешта Сійярто отримав дзвінок від Лаврова. Російський міністр повідомив, що олігарх Алішер Усманов просив нагадати про питання виключення зі санкційного списку ЄС його сестри Гульбахор Ісмаїлової.

Прохання РФ щодо санкцій ЄС

«Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри», – сказав Лавров. Сійярто відповів: «Так, звичайно».

«Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення її зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку», – заявив він. Після цього угорський міністр додав: «Я завжди до ваших послуг».

Як здійснили перехоплення

Як зазначає видання, якість запису може свідчити, що перехоплення здійснили з боку російського міністра, оскільки голос Лаврова чутно чіткіше. Через сім місяців після цієї розмови Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС.

Оцінка розвідки

Один із європейських розвідників, ознайомившись зі стенограмою, заявив, що тон розмови Сійярто виглядає покірним. «Якщо ви видалите імена і покажете ці розмови будь-якому оперативному співробітнику, він присягнеться, що це стенограма розмови офіцера розвідки зі своїм інформатором», – зазначив він.

Роль Угорщини у санкційній політиці ЄС

За даними журналістів, це не єдиний випадок, коли угорський міністр працював над пом’якшенням санкцій проти росіян. Разом із Ісмаїловою зі списків також виключили бізнесмена Вячеслава Моше Кантора та міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Європейський дипломат на умовах анонімності заявив, що Угорщина та Словаччина регулярно просувають у переговорах довші списки осіб, яких пропонують виключити із санкцій. «Вони не використовують юридичних аргументів, а просто кажуть, що не хочуть бачити цих людей у списку санкцій з політичних причин», – сказав він.

За його словами, під час останнього раунду переговорів щодо продовження санкцій проти РФ у березні Угорщина та Словаччина також наполягали на виключенні самого Усманова. Переговори тривали до 14 березня, після чого сторони погодилися продовжити санкції, залишивши у списку Усманова та Михаїла Фрідмана.

Раніше стало відомо, що Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.

Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.

