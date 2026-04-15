Петер Мадяр жорстко розкритикував президента Угорщини після зустрічі з ним
Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр зустрівся із президентом країни Тамашом Шуйоком
Переможець парламентських виборів в Угорщині та лідер партії «Тиса» Петер Мадяр виступив із різкою критикою на адресу чинного президента країни Тамаша Шуйока. Заява пролунала одразу після їхньої офіційної зустрічі у президентській резиденції, яка відбулася сьогодні, 15 квітня, інформує «Главком».
Петер Мадяр розкритикував президента за «нездатність бути взірцем» для нації.
«Я прибув до Шандорського палацу, щоб зустрітися з Президентом Республіки. Тамаш Сульок негідний втілювати єдність угорської нації. Він не гідний бути охоронцем верховенства права. Він не гідний бути моральним еталоном та взірцем для наслідування», – написав Мадяр у соцмережі після завершення зустрічі.
Також Мадяр наголосив, що після формування нового уряду президент Угорщини має залишити посаду. «Тамаш Сульок має залишити посаду негайно після формування нового уряду», – йдеться у дописі Мадяра.
Цікаво, що саме під час цього візиту стався курйозний випадок: вийшовши на терасу палацу разом із президентом, Мадяр помітив на сусідньому балконі Віктора Орбана, який спокійно читав газету.
«Главком» писав, що переможець парламентських виборів в Угорщині, лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр оприлюднив курйозне відео зі своєї зустрічі з президентом країни Тамашем Шуйоком.
Зауважимо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.
