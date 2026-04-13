Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії»

Тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра, пише «Главком».

Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

«Ми це зробили. Ми повернули собі нашу країну. Ми вибороли безпрецедентний мандат», – заявив Мадяр.

Мадяр наголосив, що його політична сила може отримати конституційну більшість у парламенті.

«Ніхто в історії демократичної Угорщини не здобував такої величезної перемоги», – сказав він.

За словами Мадяра, після підрахунку 92% голосів «Тиса» має всі шанси отримати 138 із 199 місць у парламенті. Політик подякував виборцям:

«Я дякую 3,3 млн людей, які проголосували за нас. Ми побудуємо більш гуманну Угорщину для кожного громадянина».

Лідер «Тиси» також звинуватив владу у тиску під час кампанії.

«Тиса подолала «вітри» держави, організовані проти неї урядом «Фідес». Ми подолали тиранію», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.