Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії»
Мадяр виступає перед прихильниками на площі Баттьяні в Будапешті
фото: news.sky

Мадяр виступив на переможному мітингу в Будапешті

Тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра, пише «Главком».

Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

«Ми це зробили. Ми повернули собі нашу країну. Ми вибороли безпрецедентний мандат», – заявив Мадяр.

Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії» фото 1

Мадяр наголосив, що його політична сила може отримати конституційну більшість у парламенті.

«Ніхто в історії демократичної Угорщини не здобував такої величезної перемоги», – сказав він.

Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії» фото 2

За словами Мадяра, після підрахунку 92% голосів «Тиса» має всі шанси отримати 138 із 199 місць у парламенті. Політик подякував виборцям:

«Я дякую 3,3 млн людей, які проголосували за нас. Ми побудуємо більш гуманну Угорщину для кожного громадянина».

Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії» фото 3

Лідер «Тиси» також звинуватив владу у тиску під час кампанії.

«Тиса подолала «вітри» держави, організовані проти неї урядом «Фідес». Ми подолали тиранію», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Теги: вибори Угорщина Віктор Орбан Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua