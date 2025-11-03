Трамп пояснив, чому санкції не змусять Путіна припинити війну

Американський лідер вважає, що запровадження мит не спрацює проти Росії

Президент США Дональд Трамп вважає, що йому нібито вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит. Водночас американський лідер пояснив, чому цей метод не діє з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Очільник Сполучених Штатів знову заявив, що успадкував війну в Україні від свого попередника Джо Байдена і що її б ніколи не сталося, якби він став президентом раніше. «А тепер я повертаюся і збираюся вирішити і цю проблему», – каже американський лідер.

Трамп також показав список усіх конфліктів, які, за його словами, йому вдалося припинити. «Ви знаєте, як я їх припинив? Я говорив, у багатьох випадках, у 60% випадків: «Якщо ви не припините боротися, я введу мита для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами», – пояснив він.

Однак Трамп визнав, що цей метод не працює з Путіним, і йому довелося діяти по-іншому. «Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес із Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує в нас... Я думаю, він хоче увійти і торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії», – сказав президент США.

На запитання, чи зможе американський лідер домогтися закінчення війни за кілька місяців, Трамп відповів, що «думаю, ми цього доб'ємося, так».

Нагадаємо, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».