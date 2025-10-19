ЄС різко засудив майбутню зустріч Трампа з Путіним у Будапешті

У ЄС зазначають, що ця зустріч між Трампом і Путіним може стати ще однією перемогою для Росії

У Європейському Союзі різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі Європейського Союзу, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи. Про це пише El País, передає «Главком».

Місце проведення зустрічі, столиця Угорщини, викликає особливе занепокоєння. Для Путіна, якому Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт, подорож до Будапешта стане викликом через обмеження польотів над Європейським небом. Логістика перебування російського лідера в ЄС може вимагати спеціальних винятків, а в разі відмови низка країн буде змушена допустити його на свою територію попри санкції, накладені через агресію Росії проти України.

Для України та ЄС зустріч у Будапешті несе негативні конотації, адже саме тут у 1994 році Київ підписав меморандум, за яким відмовлявся від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності, які Путін порушив під час анексії Криму. Тепер, коли саміт відбудеться в Угорщині, ситуація стає ще більш складною для української сторони, яка не тільки не була запрошена до переговорів, але й буде змушена спостерігати за процесом, де рішення будуть прийматися без її участі.

У ЄС зазначають, що ця зустріч між Трампом і Путіним може стати ще однією перемогою для Росії та стратегією Вашингтона, яка послабить єдність Європи. Водночас, критика з боку Угорщини щодо політики ЄС, підтримка Путіна та його прагнення до дестабілізації Союзу через позицію Орбана стають важливими факторами в обговореннях.

Європейські лідери стурбовані тим, що Угорщина використовує цей саміт як можливість загострити розбіжності в ЄС, одночасно зміцнюючи зв'язки з Кремлем і США. Водночас, Європейська комісія намагається зберегти прагматичний підхід, наголошуючи, що якщо зустріч сприятиме досягненню справедливого миру для України, вона може бути позитивно сприйнята.

Зазначимо, що через санкції Європейського Союзу, що накладають обмеження на польоти російських урядових літаків через повітряний простір ЄС, російський диктатор Володимир Путін змушений обирати «обхідний» маршрут для свого польоту до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом.