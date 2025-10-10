Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав країну, яку потрібно виключити з НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав країну, яку потрібно виключити з НАТО
Трамп: В Іспанії надто низькі оборонні витрати. Відверто кажучи, можливо, її треба викинути з Альянсу
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати не планують скорочувати свою військову присутність у Європі

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом розкритикував Іспанію за низький рівень військових витрат, заявивши, що країну «можливо, варто вигнати з НАТО», передає «Главком».

«В Іспанії надто низькі оборонні витрати. Відверто кажучи, можливо, її треба викинути з Альянсу», – сказав Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що Сполучені Штати не планують скорочувати свою військову присутність у Європі, але можуть здійснити передислокацію сил у межах континенту.

Крім того, Трамп заявив, що не вірить у можливість нападу Росії на Фінляндію, однак запевнив, що США залишаються готовими захищати союзників по НАТО.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Гегсет підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами всіх країн-союзниць по Альянсу. Він високо оцінив швидку реакцію систем протиповітряної оборони європейських союзників, назвавши це доказом готовності НАТО та його зосередженості на виконанні своїх ключових завдань.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Теги: НАТО Дональд Трамп Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки Трамп крутить стару шарманку про угоду, Путін займається ескалацією
Поки Трамп крутить стару шарманку про угоду, Путін займається ескалацією
17 вересня, 12:01
Атака на Польщу. Путін начебто запитує: «Що скажеш, Донні?»
Атака на Польщу. Путін начебто запитує: «Що скажеш, Донні?»
10 вересня, 12:30
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
29 вересня, 08:53
Трамп та Меланія разом з королівським подружжям під час бенкету у Вінзорському замку
Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч
18 вересня, 05:51
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
20 вересня, 00:42
Експертка по губах розповіла про розмови короля Чарльза і Трампа
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
18 вересня, 11:44
Американські посадовці, які підтримують Україну, донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті
Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ
25 вересня, 03:11
Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
Гегсет серйозно побоюється за своє життя
Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком
30 вересня, 20:47

Політика

Трамп назвав країну, яку потрібно виключити з НАТО
Трамп назвав країну, яку потрібно виключити з НАТО
Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»
Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 
Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 
Сербія передала «гуманітарну допомогу» Курській області РФ
Сербія передала «гуманітарну допомогу» Курській області РФ
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua