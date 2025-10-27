Орбан попросив Папу Римського підтримати «антивоєнні зусилля» Угорщини

Угорський премʼєр обговорював з понтифіком війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорив з Папою Римським «антивоєнні зусилля» для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову угорського уряду.

Як розповів політик, він попросив «підтримки антивоєнних зусиль Угорщини» під час приватної аудієнції з понтифіком. За інформацією пресслужби Святого Престолу, під час переговорів було підкреслено «міцні двосторонні відносини» між Ватиканом та Угорщиною. Увага також була приділена ситуації на Близькому Сході та європейським питанням, зокрема війні в Україні.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту. Цього тижня Будапешт оцінює «юридичний і фізичний вплив» нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».