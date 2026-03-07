Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України
Наразі проводяться обшуки, опитування, перевірка документів та збір інформації, зазначив він
фото: Kustbevakningen

Розслідування має встановити, чи відповідає судно вимогам для навігації у шведських водах

Берегова охорона Швеції провела операцію із затримання вантажного судна Caffa, яке перевозило зерно. Корабель, що перебуває під санкціями України, викликав підозри через низку порушень, зокрема використання «фальшивого» прапора та відсутність обов’язкового страхування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Як зазначив речник Берегової охорони Швеції Маттіас Ліндгольм, під час огляду судна було виявлено ознаки того, що воно не відповідає міжнародним стандартам безпеки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Берегова охорона піднялась на борт судна, яке, ймовірно, ходить під чужим прапором у шведських водах. Судно, яке перевозить зерно, знаходиться у списку санкцій України», – наголосив речник Берегової охорони Маттіас Ліндгольм.

За його словами, багато деталей щодо судна залишаються невідомими та потребують уточнення.

Щодо можливої приналежності судна до російського тіньового флоту, Ліндгольм зазначив, що це перевіряється, а у судна є ознаки фальшивого прапора.

«Серед іншого, судно ходить під прапором, який вказує на те, що воно не має держави, тобто знаходиться під чужим прапором. Ми також розпочали попереднє розслідування порушень Морського закону, оскільки підозрюємо відсутність мореплавних якостей у цього судна та що воно не відповідає міжнародним стандартам», – підкреслив він.

Речник Берегової охорони додав, що судно нещодавно прибуло з Касабланки (Марокко) і заявляло, що прямує до Санкт-Петербурга (РФ), проте щодо цього є певні невизначеності. Наразі проводяться обшуки, опитування, перевірка документів та збір інформації, зазначив він.

Нагадаємо, Російські судна тіньового флоту, які перевозять підсанкційний скраплений природний газ, почали змінювати маршрути та уникати Середземного моря після атаки на один із танкерів на початку березня.

Читайте також:

Теги: флот РФ Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 членів екіпажу танкера є громадянами РФ, їх евакуювали
РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі
4 березня, 12:19
Міноборони України береться за російські нафтові танкери
«Підходимо до больової точки». Міноборони береться за тіньовий флот РФ
27 лютого, 12:54
Шведський міністр оборони Пол Йонсон допустив зв’язок дрона з російським флотом
Міністр оборони Швеції відреагував на появу російського дрона біля авіаносця
26 лютого, 20:47
Французька влада після штрафу зняла арешт із танкера РФ
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
17 лютого, 15:47
Церковні будівлі розташовані лише за кількасот метрів від аеропорту Вестероса
У шведському містечку розгорівся скандал через церкву Московського патріархату
15 лютого, 22:13
РФ використовувала судна для незаконного транспортування нафти й нафтопродуктів
Зеленський запровадив санкції проти 91 танкера тіньового флоту РФ
13 лютого, 10:24
Принцеса Софія декілька разів бачилася з Епштейном
Принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном
10 лютого, 20:02
Швеція додатково виділить Україні майже $9 млн на охорону здоров’я та соцполітику
Швеція збільшує допомогу для Україні: про яку суму йдеться
10 лютого, 12:50
У ЄС вважають, що із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
9 лютого, 15:05

Політика

У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України
У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України
Іран завдав удару по аеропорту в Дубаї (відео)
Іран завдав удару по аеропорту в Дубаї (відео)
Європейська комісія ухвалила безпрецедентне рішення щодо Грузії
Європейська комісія ухвалила безпрецедентне рішення щодо Грузії
Путін обговорив з президентом Ірану удари по Азербайджану
Путін обговорив з президентом Ірану удари по Азербайджану
Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану
Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану
Швеція затримала судно з українського санкційного списку
Швеція затримала судно з українського санкційного списку

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua