У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України

Розслідування має встановити, чи відповідає судно вимогам для навігації у шведських водах

Берегова охорона Швеції провела операцію із затримання вантажного судна Caffa, яке перевозило зерно. Корабель, що перебуває під санкціями України, викликав підозри через низку порушень, зокрема використання «фальшивого» прапора та відсутність обов’язкового страхування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Як зазначив речник Берегової охорони Швеції Маттіас Ліндгольм, під час огляду судна було виявлено ознаки того, що воно не відповідає міжнародним стандартам безпеки.

У береговій охороні повідомили, що судно Caffa, яке ходить під прапором Гвінеї, вважається судном без громадянства.



«Берегова охорона піднялась на борт судна, яке, ймовірно, ходить під чужим прапором у шведських водах. Судно, яке перевозить зерно, знаходиться у списку санкцій України», – наголосив речник Берегової охорони Маттіас Ліндгольм.

За його словами, багато деталей щодо судна залишаються невідомими та потребують уточнення.

Щодо можливої приналежності судна до російського тіньового флоту, Ліндгольм зазначив, що це перевіряється, а у судна є ознаки фальшивого прапора.

«Серед іншого, судно ходить під прапором, який вказує на те, що воно не має держави, тобто знаходиться під чужим прапором. Ми також розпочали попереднє розслідування порушень Морського закону, оскільки підозрюємо відсутність мореплавних якостей у цього судна та що воно не відповідає міжнародним стандартам», – підкреслив він.

Речник Берегової охорони додав, що судно нещодавно прибуло з Касабланки (Марокко) і заявляло, що прямує до Санкт-Петербурга (РФ), проте щодо цього є певні невизначеності. Наразі проводяться обшуки, опитування, перевірка документів та збір інформації, зазначив він.

