Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Війська РФ імітуватимуть «успіхи» за допомогою прапорів у тилових селах
Російське командування намагається створити ілюзію «масштабного просування» на півдні України, використовуючи декорації замість реальних перемог

 

У Силах оборони півдня розкрили новий фейк РФ до річниці повномасштабної війни. Ворожі війська імітуватимуть «успіхи» до 24 лютого за допомогою прапорів у тилових селах. Про це в етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

За словами Владислава Волошина, до чергової річниці повномасштабного вторгнення окупаційні війська отримали наказ встановити російські триколори в тилових населених пунктах на захоплених територіях.

За даними розвідки, наказ стосується навіть тих сіл, які вже давно перебувають під окупацією і розташовані далеко від лінії фронту. Це робиться для того, аби підготувати медіа-ґрунт для звіту перед вищим керівництвом РФ та створити ілюзію «успішного наступу» для внутрішнього російського споживача.

«Вони намагаються створити картинку для своїх пропагандистських медіа, нібито їхні війська просуваються та захоплюють нові населені пункти. Насправді ж вони просто вішають ганчірки у власному тилу, видаючи це за свіжі здобутки на фронті», – пояснив Волошин.

За його словами, відповідне завдання отримали підрозділи, які діють на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, зокрема розвідувальні підрозділи в операційній зоні 29-ї армії РФ. 

За словами речника, росіяни мають встановлювати прапори з відео- та фотофіксацією навіть у разі невдалих штурмових чи наступальних дій. 

Нагадаємо, українські захисники покращили своє тактичне положення на південному фронті, відтіснивши окупантів у районах Вишневого, Вербового та Тернового. 

Завдяки активним діям підрозділів ЗСУ вдалося скоротити територію так званої «сірої зони» – нейтральної смуги, де не було сталого контролю жодної зі сторін.

