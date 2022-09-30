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Отримали «доступ до тіла». Путін здивував прийомом гауляйтерів

Надія Клочко
glavcom.ua
Отримали «доступ до тіла». Путін здивував прийомом гауляйтерів
Путін сьогодні оголосив про анексію українських територій
скріншот із відео

Хазяїн Кремля сьогодні відмовився від звичної для себе «соціальної дистанції»

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін продемонстрував сьогодні дещо незвичну для нього поведінку. Під час підписання «договорів» Путін, який зазвичай тримає людей на відстані, взявся за руки з кремлівськими гауляйтерами окупованих територій України.

Як відомо, сьогодні російський диктатор оголосив про анексію окупованих територій України. Після «святкової промови» хазяїн Кремля підписав з очільниками окупаційних адміністрацій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей «договори про приєднання до Росії».

Після підписання цих нелегітимних документів пролунав гімн Росії, а після цього Путін взявся за руки з гауляйтерами, і вони разом декілька разів проскандували «Росія!»

Отримали «доступ до тіла». Путін здивував прийомом гауляйтерів фото 1
Отримали «доступ до тіла». Путін здивував прийомом гауляйтерів фото 2
Отримали «доступ до тіла». Путін здивував прийомом гауляйтерів фото 3
Отримали «доступ до тіла». Путін здивував прийомом гауляйтерів фото 4

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення». 

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Теги: анексія росія путін

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