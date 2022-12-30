Саакашвілі зробив гучну заяву стосовно свого отруєння

Міхеіл Саакашвілі розповів про контроль Путіна над владою Грузії

Президент РФ Володимир Путін доклав зусиль до отруєння колишнього президента Грузії, очільника Одеської ОДА та голови Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі. До того ж російський диктатор захопив владу Грузії й зайняв там панівне становище. Про це Саакашвілі розповів у інтерв'ю «Українській правді».

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Отруєння грузинського експрезидента важкими металами сталося під час насильницького переведення до «тюремної лікарні», де йому несподівано стало дуже зле. Отруєння ж доведено двома американськими лабораторіями та провідним американським токсикологом. На думку Саакашвілі, до цього через політичні мотиви причетний Путін, який узяв контроль над владою Грузії.

«Звичайно, насамперед це було вигідно Путіну, який, як виявилося після 24 лютого, повністю контролює владу в Грузії. Рівень контролю навіть для мене виявився несподіваним. У грузинській в'язниці я – особистий в'язень Путіна. Тюремники часто поводяться зі мною гірше, ніж поводилися б, наприклад, у Лефортово», – поділився політик.

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Отруєння залишило тяжкі симптоми. Під час арешту вага колишнього президента становила приблизно 120 кг, нині ж – 72 кг.

Також Міхеіл Саакашвілі наголосив, що не стурбований власною безпекою. А в Україні був би на передній лінії фронту й почувався б дуже щасливим.

У 2004-2013 роках Міхеіл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Чоловік має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Як відомо, Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Цікаво, що ще у січні цього року політик заявив, що РФ здійснюватиме військову операцію у Грузії паралельно з Україною.

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Нагадаємо, 28 листопада адвокат політика заявив, що в організмі експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Пізніше стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Відповідний медичний висновок оприлюднив американський лікар Девід Сміт.

Стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився близько року тому, у нього стали траплятися провали у пам’яті – кохана політика відверто розказала про всі його діагнози.

Відомо, що Саакашвілі на межі смерті. Мати експрезидента Грузії звернулася до світу.

Додамо, Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.