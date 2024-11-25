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Падіння вантажного літака у Вільнюсі: нові подробиці і версії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Падіння вантажного літака у Вільнюсі: нові подробиці і версії
Вантажний літак DHL впав на житловий будинок у Вільнюсі
фото: dailywrap.ca

Пілоти літака, що розбився у Вільнюсі, перед катастрофою питали про посадку

Пілоти вантажного літака DHL, що впав у Вільнюсі, перед аварією запитали диспетчерів про погоду і чи потрібно перевести літак у систему посадки приладами (ILS) через погану видимість.  Втім, литовська влада не виключає, що причиною аварії міг стати теракт. Про це повідомляє Delfi.

Журналісти видання також повідомили, що вдалось прослухати записи розмови екіпажу з диспетчерами. Диспетчер відповів пілотам, що аеропорт оснащений системою ILS. Диспетчер спочатку дозволив літаку знизитися на висоту 4 тисячі футів (близько 1,2 км), а потім – до 2,7 тисячі футів (приблизно 800 м). Після цього відповів: «Ок, 800 м». У льотному центрі повідомили екіпажу, що до диспетчерської вежі залишається 6,5 кілометра, попередили про вітер у 15 вузлів та дозволили посадку. Незабаром зв'язок було втрачено.

Поки що рано пов'язувати аварію вантажного літака у Вільнюсі з саботажем, але можливість тероризму виключати не можна, вважає голова Департаменту державної безпеки (ДДБ). «Наразі, наскільки відомо, передчасно пов'язувати це з чимось або кидати кудись звинувачення», – сказав Дарюс Яунішкіс.

«У нас не було жодної попередньої інформації щодо цього», – додав він. Проте глава ДДБ зазначив, що «ми не можемо виключити версію тероризму».

«Ми бачимо, що Росія стає в певному сенсі дедалі агресивнішою, і, як вам відомо, закордонні партнери теж вийшли в ефір, щоб розповісти про небезпеку і випадки диверсій або загрозу тероризму», – сказав Яунішкіс. Керівник поліції Арунас Паулаускас також заявив вранці 25 листопада, що версія тероризму не виключається, але, швидше за все, це або технічна аварія або людська помилка.

Литовський міністр оборони Лаурінас Касчюнас не пов'язує падіння вантажного літака DHL у столиці в понеділок з диверсією або терористичним актом.

«Поки що немає жодних ознак, жодних фактів, що це був саботаж або терористичний акт, якщо ми говоримо про зовнішній вплив на літак», – сказав Касчюнас журналістам у понеділок.

Представник DHL у Литві повідомив, що компанія розслідує обставини події. За словами Аушри Руткаускене, літак регулярно перевозив вантажі бізнес-клієнтів та приватних осіб, і в ньому не було нічого, що могло б спричинити підозри. Вона зазначила, що вміст посилок дуже різноманітний – як ділові, так і особисті речі.
Вона повідомила, що компанія розслідує обставини події, а в літаку були люди, пов'язані з компанією Swift Air.

Нагадаємо, літак DHL, який летів з Лейпцига до Вільнюса, вранці 25 листопада розбився в житловому кварталі біля аеропорту. Літак, що належав німецькій компанії з доставки вантажів DHL, зазнав аварії близько 05:28. Рейс із Лейпцигу виконувала авіакомпанія Swift Air. На борту, перебували чотири особи, одна з них загинула, двоє отримали травми.

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Теги: росія вітер аварія Литва аеропорт літак бізнес міністр теракт влада

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