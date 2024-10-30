Зеленський повідомив, скільки Росія заробляє на тіньовому флоті

Зеленський: «Якщо порахувати усю підтримку, яку Україна отримала за час війни від усіх партнерів, то ви побачите, що їхній флот приніс їм більше грошей»

Росія заробляє на тіньовому флоті $10-12 млрд на місяць. Цей бізнес приніс їй більше коштів, ніж вся допомога від партнерів Україні за період війни. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час інтерв’ю з представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

«Ми вважаємо, що Росія заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів доларів на місяць. Якщо порахувати усю підтримку, яку Україна отримала за час війни від усіх партнерів, то ви побачите, що їхній флот приніс їм більше грошей. Тож санкції не працюють, якщо вони можуть заробляти такі великі гроші. Точніше, працюють, але не на сто відсотків», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, незважаючи на санкції, спрямовані на обмеження експорту російської нафти, Росія продовжує отримувати високі нафтові доходи. Для країни-агресорки – це одна із головних статей фінансування війни проти України. Ці фінансові надходження великою мірою забезпечуються діяльністю так званого тіньового флоту – мережі танкерів із непрозорою власністю, які діють поза межами міжнародного контролю. Як зазначає доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО «Український інститут майбутнього» Андріан Прокіп, саме тіньовий флот відіграє ключову роль у збереженні доходів Росії та дозволяє й далі фінансувати війну проти України.

Українська влада інтенсивно працює з партнерами, щоб застосовувались санкції проти окремих суден і судноплавних компаній, а також тих юросіб, що займаються обслуговуванням та набором команди на судна тощо. Про це заявив «РБК-Україна» у розслідуванні «Тіньовий флот. Як Росія обходить нафтові санкції Заходу та боротьба України з цим викликом» Уповноважений президента з питань санаційної політики Владислав Власюк.