«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
Американський президент переконаний, що Росія напала на Україну через виведення військ США з Афганістану
скріншот з відео Білого дому

За словами президента США, він розчарований російським диктатором

Президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера.

На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами. «Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – каже Трамп

Американський лідер стверджує, Росія напала на Україну через виведення військ США з Афганістану. «У нас було шоу жахів в Афганістані, і це, на мою думку, є причиною, чому Путін напав. Він побачив це шоу жахів від Байдена та його команди некомпетентних людей. І це відкрило йому шлях. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не допустимо, щоб таке л*йно повторилося», – заявив він.

Трамп також назвав заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва «тупим». За його словами, Росія нещодавно «злегка погрожувала» США. «Це була тупа людина [Мєдвєдєв], яка працює на Путіна. І я відправив атомні підводні човни до берегів Росії. Я зробив це через його згадку слова «ядерний». Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом», – пояснив очільник Сполучених Штатів.

Нагадаємо, The Washington Post пише, що різка позиція президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації, включно з його гучними висловлюваннями, насправді є «тактикою ведення переговорів». Таким чином американський лідер намагається чинити тиск на Кремль.

Як повідомлялося, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії необхідно працювати над «реанімацією» двосторонніх відносин зі США та прокоментував заяви президента Дональда Трампа щодо війни в Україні.

