Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої
Запеклі сутички тривають у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд
фото з відкритих джерел

Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків

Важкі бої почалися на афгано-пакистанському кордоні вздовж всієї лінії Дюранда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на новинний портал Tolo news.

За наявними даними, запеклі сутички тривають у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд. Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків, ті відступили в ряді місць.

Також Афганські ВПС завдали авіаудару по пакистанському місту Лахор.

За даними ЗМІ, в ході збройних зіткнень на кордоні з Афганістаном загинули п'ять пакистанських військових.

Нагадаємо, взимку 2023 року головний пункт перетину кордону Торкхам біля Хайберського перевалу між Афганістаном і Пакистаном був закритий. Жителі в цьому районі розповіли про звуки стрілянини поблизу зазвичай жвавого прикордонного транзитного пункту. Це сталося після того, як відносини між правлячим в Афганістані «Талібаном» і Пакистаном різко погіршилися.

Читайте також:

Теги: Пакистан Афганістан Талібан конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція в Броварах перевіряє інцидент із травмуванням ветерана через закриття дверей авто
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції
Вчора, 23:30
Що ще має зробити Росія, аби прокинулась Європа?
Критичний момент для континенту: Європа наближається до свого Перл-Харбору
5 жовтня, 18:01
Конфлікт між очільниками КМДА та КМВА не вщухає з початку року
Ткаченко попередив Кличка: якщо знову пропустить Раду оборони – керівник буде один
2 жовтня, 22:29
Дональд Туск наголосив, що війна в Україні триває
Прем’єр Польщі розкритикував Орбана через позицію щодо війни в Україні
2 жовтня, 15:55
В Афганістані стався масштабний збій зв'язку після того, як Талібан відключив інтернет
Талібан відключив інтернет в Афганістані
29 вересня, 23:44
Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
22 вересня, 12:52
Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь
На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
20 вересня, 18:18
Президент США заявляв, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Reuters: Намір Трампа повернути Баграм обернеться повторним вторгненням в Афганістан
19 вересня, 07:03
Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році
Рятувальники евакуюють тіло біатлоністки Дальмайєр з гір Пакистану
15 вересня, 12:54

Соціум

На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої
На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
Українка взяла участь у конкурсі «Варшав’янка року». Поляки захейтили її в мережі
Українка взяла участь у конкурсі «Варшав’янка року». Поляки захейтили її в мережі
Трамп зіграв у гольф з онучкою під російську музику
Трамп зіграв у гольф з онучкою під російську музику
Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua