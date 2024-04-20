Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США

Українець особисто розповів Майку Джонсону трагічну історію його сім'ї

Одесит Сергій Гайдаржі, який втратив дружину і маленького сина під час російської атаки, зустрівся зі спікером Конгресу Майком Джонсоном. Світлини опублікувала народна депутатка України Ірина Геращенко у Facebook.

Відомо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахед» із акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Унаслідок цього загинули чотиримісячний хлопчик Тимофій та його мати Анна Гайдаржі – дочка Миколи Сідака, пастора Одеської Пересипської церкви. Чоловік Анни Сергій та дочка дивом залишилися цілими, вони були в сусідній кімнаті.

Сергій Гайдаржі особисто розповів конгресмену Майку Джонсону трагічну історію його сім'ї.

Нагадаємо, Комітет із регламенту Палати представників США схвалив чотири пакети законопроєктів, запропонованих раніше спікером Майком Джонсоном, про допомогу західним державам, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.