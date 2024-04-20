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Палата представників США готується до голосування за допомогу Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Палата представників США готується до голосування за допомогу Україні
Основні голосування почнуться близько 20-ї за Києвом
фото з відкритих джерел

Очікується, що чотири документи голосуватимуться кожний окремо, після чого будуть об’єднані в один пакет та передані на розгляд верхньої палати

Палата представників американського Конгресу в суботу розпочала засідання, під час якого має завершити розгляд та проголосувати пакет законопроєктів із іноземною допомогою, в тому числі, з понад $60 млрд підтримкою Україні. Очікується, що після ухвалення в нижній палаті законодавча ініціатива буде негайно передана до Сенату, пише «Укрінформ».

Розгляд у Палаті представників відбувається після кількох місяців політичної боротьби та спроб республіканців заблокувати законодавчу ініціативу, ухвалену в лютому Сенатом. При цьому, варіант законодавства в нижній палаті несуттєво відрізняється від сенатської версії, однак для того, щоби забезпечити максимальну свободу для обговорень та голосування по кожному з пунктів, він був розділений на чотири окремих законопроєкти. Вони стосуються допомоги Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону, а також інших потреб в межах національної безпеки США.

Очікується, що чотири документи голосуватимуться кожний окремо, після чого будуть об’єднані в один пакет та передані на розгляд верхньої палати.

Тим не менше, процес розгляду в Палаті представників супроводжується ризиками з боку ультраправих законодавців, які продовжують погрожувати застосуванням процедури відставки спікера.

Процес розгляду в Палаті представників у суботу почався о 9-й ранку за місцевим часом. Очікується, що основні голосування почнуться о 13-й (близько 20-ї за Києвом).

Тим часом, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що верхня палата також залишиться працювати вихідними, щоби якомога скоріше ухвалити версію законопроєктів, підтриманих Палатою представників.

Нагадаємо, Комітет із регламенту Палати представників США схвалив чотири пакети законопроєктів, запропонованих раніше спікером Майком Джонсоном, про допомогу західним державам, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

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Теги: кордон Україна фінансування документи

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