Військові США над своєю авіабазою в Іраку збили ворожий безпілотник

Про руйнування та постраждалих не повідомляється

Іракські військові джерела припустили, що безпілотник міг мати ворожі наміри

Над іракською авіабазою Айн-аль-Асад, де розташовані збройні сили США, збили військовий безпілотник. Про це повідомляє Reuters.

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Міжнародна військова коаліція, очолювана США, повідомила, що вона провела оперативні навчання, під час яких було знищено «безпілотну авіаційну систему» на базі Айн-ель-Асад.

Проте іракські військові джерела припустили, що безпілотник міг мати ворожі наміри. За їх словами, поки що невідомо, чи виконував він місію зі спостереження чи ніс невелику кількість вибухівки. Джерела додали, що про руйнування та постраждалих не повідомляється.

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Раніше повідомлялось, що іранські безпілотники, які Росія використовує проти України, містять іноземні, особливо американські компоненти.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії дронів-камікадзе, а також продовження Тегераном ракетних програм.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль хочуть завадити Ірану постачати дрони до Росії.