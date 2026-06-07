Папа Лев XIV звернувся до Путіна: війна забирає занадто багато людей

Лев XIV летить до Мадрида – і говорить про мир

Понтифік: потрібно чинити тиск, щоб насильство і війна закінчилися

Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових російських атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Що сказав понтифік

Заяву Папа Лев XIV зробив на борту літака під час перельоту до Мадрида, спілкуючись із журналістами.

«Потрібно повернутися до переговорів. Потрібно чинити тиск, щоб насильство і війна закінчилися та було знайдено рішення», – заявив понтифік.

«Там гине занадто багато людей. Ми повинні покласти край насильству і війні», – додав він.

Лев XIV також згадав інші світові конфлікти – в Ірані та Газі, наголосивши, що лише діалог між сторонами може врятувати людей від нових жертв.

Контекст

Це не перший заклик понтифіка до миру в Україні. Відтоді як Лев XIV став Папою у травні 2025 року, він неодноразово пропонував Ватикан як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою. Він також розкритикував риторику Трампа щодо Ірану, назвавши заяви про можливість знищення іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам.

Москва на заклики Ватикану реагувала стримано. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала жодних офіційних пропозицій від Святого Престолу щодо посередництва, а питання місця переговорів «наразі не вирішувалося». За оцінками аналітиків, реальні перемовини зайшли в глухий кут через безкомпромісну позицію Кремля – Путін продовжує висувати умови, неприйнятні для України.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Папа Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти мирні переговори між Україною та Росією – після того як Путін відмовився приїхати на зустріч у Стамбулі.