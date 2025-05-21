Папа Римський готовий прийняти у Ватикані переговори між Україною та РФ – Мелоні

Мелоні обговорювала з Папою Римським мир в Україні

Премєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. Про це вона повідомила у соціальній мережі Х, передає «Главком».

За її словами, вони обговорювали наступні кроки для «побудови справедливого та тривалого миру в Україні». Мелоні відзначила, що діалог відбувся на тлі останньої розмови з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами.

Мелоді додала, що під час цієї розмови її «попросили перевірити готовність Святого Престолу прийняти переговори».

«Знайшовши у Святішого Отця підтвердження його готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, я висловилп глибоку вдячність за його відкритість та невпинну відданість справі миру», – написала вона.

Прем'єрка Італії повідомила, що мала розмови з іншими лідерами: президентом України Зеленським, президентом Фінляндії Стуббом, прем'єр-міністром Британії Стармером, канцлером Німеччини Мерцом та президенткою ЄК фон дер Ляєн.

«Ми домовилися підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні», –підсумувала Мелоні.

Раніше понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Зеленський після розмови з президентом США повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.