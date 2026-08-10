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Виробники Patriot не поспішають з ліцензією для України: яка причина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Виробники Patriot не поспішають з ліцензією для України: яка причина
Комплекс Patriot залишається одним з небагатьох засобів, здатних перехоплювати російські балістичні ракети
фото ілюстративне

The Atlantic: офіційна причина – ризик витоку технологій, реальна – страх дешевшого виробництва

Американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Atlantic.

Офіційна причина і реальні побоювання

За інформацією видання, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає The Atlantic з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.

Обіцянка Трампа і подальші вагання

Президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели доволі доброзичливу зустріч у Білому домі 28 липня, де обговорювали, зокрема, прохання України отримати ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot. Однак уже за два дні Трамп послабив позитивні очікування Києва, заявивши в інтерв'ю Financial Times, що Patriot – «дуже неординарна зброя» і США «мають бути обережними з тим, кому видавати ліцензію».

Попри це, 8 серпня Зеленський написав у X, що домовився з Трампом про надання ліцензій: «Ми досягли домовленості з президентом Трампом, що він видасть ліцензії, але уявіть, якби ми отримали їх чотири роки тому. Наразі ми б уже виробляли Patriot для всіх». Офіційного підтвердження рішення про ліцензію Вашингтон станом на публікацію матеріалу The Atlantic не надавав.

Перемовини з обома виробниками тривають

Наразі Україна веде паралельні переговори з обома виробниками: Raytheon підтвердила перемовини щодо ракет PAC-2 GEM-T, а Lockheed Martin – щодо PAC-3 MSE. За словами президента підрозділу наземної та повітряної оборони Raytheon Тома Лаліберті, компанія одночасно проводить техніко-економічне обґрунтування та узгоджує ліцензування з урядом США, слідуючи його вказівкам.

Нагадаємо, ліцензії на виробництво Patriot наразі мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія. Якщо домовленість з Україною буде укладена, вона стане третьою державою в цьому переліку – і першою, яка веде повномасштабну війну. Раніше експерти зазначали, що запуск виробництва може затягнутися на роки через технологічну складність процесу.

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Теги: зброя Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна Вашингтон переговори Patriot балістичні ракети

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