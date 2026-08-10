Британський генерал відвідав «зону смерті» в Україні: що його вразило

Найтона водночас стривожила «гейміфікація вбивства»

Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон наблизився до «зони бойових дій» в Україні, щоб на власні очі побачити, як українські підрозділи полюють на ворожі дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times, а також власну колонку британського генерала у виданні Heywood Quarterly.

Штаб під Покровськом

Кілька тижнів тому британський військовик відвідав передовий штаб 425-го штурмового полку України, де на екранах комп'ютерів відображався хід боїв за Покровськ. У командному пункті, розташованому в цивільній будівлі на північний захід від міста, Найтон побачив цифрові карти та прямі трансляції з безпілотників, що пролітали над Покровськом.

«Ці дрони використовувалися для пошуку противника, для атаки ворожих позицій і для знищення інших дронів», – розповів Найтон, додавши, що на екранах також відображалися кадри, отримані завдяки перехопленню російських каналів зв'язку.

За словами британця, солдати на базі – молоді люди, які воюють з лютого 2022 року. Їхнього командира Найтон описав як «людину-ведмедя, з біцепсами більшими за мої стегна та зі шрамами на обличчі від боїв, у яких він брав участь».

Секретний штаб операторів дронів

Далі українці з підрозділу безпілотних систем у непримітному автомобілі доставили Найтона в секретне місце, розташоване ще ближче до лінії фронту – у «зону смерті» шириною 30 км і довжиною 1200 км, насичену дронами.

Усередині імпровізованого штабу великі телевізійні екрани стояли один на одному по чотири-п'ять у висоту – там Найтон бачив трансляції в реальному часі роботи безпілотників, керованих на великих відстанях уздовж багатьох кілометрів лінії фронту в Донецькій області, поки ті вистежували ворога. Коли пілоти не літали, вони спали чи відпочивали в японських спальних капсулах прямо за дверима оперативного центру.

«Гейміфікація вбивства»

Кожна атака операторів записувалася камерою та завантажувалася до внутрішньої мережі, після чого незалежно оцінювалася – результати відображалися на великому екрані в центрі стіни.

«Якщо заявлене вбивство підтвердиться, воно додається до загальної кількості вбитих росіян за цей день, тиждень і місяць», – розповів Найтон. За його словами, лише за дві години перебування у будівлі загальна кількість збільшилася на вісім осіб.

Різні цілі – артилерійське знаряддя, радар чи людина – мають певну кількість очок, які оператор заробляє за кожне влучання. Ці бойові бали можна витратити на нові дрони через закритий вебсайт, схожий на звичайний інтернет-магазин. Саме така «гейміфікація вбивства» викликала у британського військовика відчутний дискомфорт.

Космос, кібервійна і штучний інтелект

У власній колонці для видання Heywood Quarterly Найтон розширив висновки з поїздки до України, зазначивши, що війна дедалі більше переміщується у космос і кіберпростір. За його словами, Росія до недавнього часу використовувала супутникову мережу Starlink Ілона Маска для керування далекобійними дронами в Україні – коли цей доступ прибрали, застосування таких дронів Москвою суттєво скоротилося.

Найтон також зазначив, що Міністерство оборони Британії за останні два роки зазнало понад 90 тисяч російських кібератак, а Росія і Китай уже випробовують супутники, здатні захоплювати інші супутники, щоб виводити їх з орбіти або блокувати зв'язок.

Попередження про штучний інтелект

Найтон попередив і про появу штучного загального інтелекту (AGI), який, за його словами, «може ознаменувати настільки ж значний прорив, як і атомна бомба». Ця технологія поки не існує, однак теоретично здатна виконувати завдання, які зараз доручають людям, – можливо, навіть краще, зокрема зрівнятися з людськими когнітивними здібностями в навчанні, логічному мисленні та адаптивності.

«Зараз я відчуваю, що ми переживаємо найнебезпечніший період у моєму професійному житті. Зміна балансу сил, руйнування старого порядку та зростаюча конкуренція породжують нестабільність і невизначеність. Ризик прорахунку та ескалації реальний. А війна в Україні проливає світло на те, як вестимуться війни наступного десятиліття й пізніше», – підсумував Найтон.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у липні Найтон зустрічався з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та в.о. міністра оборони Євгеном Хмарою, де сторони обговорювали розвиток безпілотних систем. Раніше «Главком» писав, що Британія переймає український досвід застосування БпЛА для створення власного дронового підрозділу.