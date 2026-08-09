Мадяр назвав п'ять умов, за яких Росія програє війну

За словами Мадяра, ворог залишається невгамовним і поки не демонструє готовності зупинитися

Бровді: попереду єдина прийнятна стратегія – асиметричне знекровлення ворожої машини

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, у день свого 51-річчя назвав п'ять умов, за яких, на його думку, може завершитися війна Росії проти України. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Бровді у Telegram-каналі.

Свій пост командувач почав з особистих роздумів про життя, яке, за його словами, «складається з дрібниць та деталей», а суть ховається в нюансах. За словами Бровді, ворог залишається невгамовним і поки не демонструє готовності зупинитися. Втім, він наголосив на важливому нюансі: нинішня війна – перша в новітній історії, де українці воюють не на боці Росії, а проти неї, захищаючи власну державу.

П'ять умов завершення війни

На переконання Мадяра, бойові дії припиняться лише тоді, коли в агресора фізично зникне здатність:

платити за війну;

виробляти зброю;

захищати власний тил;

відправляти на забій живу силу;

підтримувати ілюзію стабільності й контролю всередині країни.

«Тому попереду єдиноприйнятна стратегія системного асиметричного знекровлення РФ через послідовний демонтаж цих п'яти наріжних стовпів хробачої воєнної машини», – написав Бровді.

Командувач СБС попередив, що українцям доведеться пройти через складніший період, ніж досі, однак закликав триматися й діяти розважливо. «Воюймо розумом та математикою. Інтелект нації, розгорнутий проти метрополії, певна технологічна вищість, але жага до історичної справедливості та свободи, всезалученість – це наша дієва зброя», – зауважив він.

Мадяр також провів історичну паралель, нагадавши про плани Росії захопити Київ «за три дні» на початку повномасштабного вторгнення. «Війна вже повернулася туди, звідки вона прийшла, – з "Києва за три дні" через паркан до кишок хробака, котрого "пітерська підворотня навчила бити першим"», – написав командувач.

Окремо Бровді звернувся до бійців свого підрозділу – легендарних «Птахів», подякувавши їм за службу та наказавши «жити і нищити ворога». Не оминув він увагою й дружину Наталію, яку в підрозділі називають «Крила»: військова приєдналася до лав ЗСУ восени 2022 року й відтоді служить разом із чоловіком.

Завершив допис Бровді короткою, але емоційною заявою про майбутнє країни: «Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо».

У липні бійці Сил безпілотних систем уразили понад 53 тисячі ворожих цілей, а самого командувача в липні нагородили орденом Богдана Хмельницького за особисті заслуги у зміцненні обороноздатності держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні «Главком» уже повідомляв деталі заяви Мадяра про те, що попереду українців може чекати складніший період війни. До слова, у березні Бровді вже пояснював свою позицію щодо мобілізації після резонансу навколо одного зі своїх дописів.