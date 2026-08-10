Паливна криза: черги на заправках повернулися в кілька регіонів Росії

У Липецькій, Воронезькій областях, Краснодарському краї та Забайкаллі бензину бракує на частині АЗС

Водії у кількох регіонах Росії знову стикаються з нестачею пального – на частині автозаправних станцій бензину немає або діють обмеження на його відпуск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий osint-канал Astra.

Черги повертаються попри обіцянки влади

За словами одного з підписників Astra, гігантська черга вишикувалася до АЗС «Роснефті» в Ельці Липецької області – на інших заправках пального «взагалі немає нічого».

фото: Astra

Це спростовує попередні заяви губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, який стверджував, що «ситуація на заправках об'єктивно покращилася: постачання стало стабільнішим, черги скоротилися». Тоді ж влада регіону скасувала систему заправки за парними й непарними номерами машин, запроваджену раніше через дефіцит.

Причина – удари по нафтопереробці

Основною причиною дефіциту пального в Росії залишаються систематичні удари по нафтопереробних заводах і нафтобазах країни. За даними Bloomberg, з початку 2026 року завантаженість НПЗ РФ скоротилася на 20% порівняно з довоєнним періодом, а лише за перші п'ять місяців року зафіксовано понад три десятки підтверджених ударів з наслідками. Атаки на нафтопереробну інфраструктуру тривають і надалі.

Ситуацію додатково загострюють підвищений сезонний попит на пальне та період збору врожаю, коли значні обсяги дизельного пального та бензину споживає сільськогосподарська техніка.

Як Росія намагається компенсувати дефіцит

Щоб пом'якшити нестачу пального, Росія розпочала морський імпорт бензину з Індії – перша партія у 60 тисяч тонн уже прибула двома танкерами. За даними джерел Reuters, Москва планує щомісяця імпортувати близько 400 тисяч тонн бензину з різних країн, зокрема з Білорусі, яка вже нарощує постачання на російський ринок.

Водночас експерти зазначають, що індійський маршрут є дорогим і тривалим – доставка займає від 18 до 25 днів, тоді як пікове літнє споживання бензину в Росії становить близько 110 тисяч тонн на добу. Тобто навіть регулярний імпорт здатний закрити лише невелику частину щоденної потреби.

Нагадаємо, дефіцит пального в Росії вже охоплював десятки регіонів країни, змушуючи власників авто переобладнувати машини на газ через брак бензину. У липні в мережі поширювалися відео, на яких росіяни через біноклі намагалися розгледіти, де закінчуються багатокілометрові черги на заправках.