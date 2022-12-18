Папа Римський відмовиться від перегляду фіналу Чемпіонату світу через обітницю

Франциск дав обітницю Богоматері Кармельській не дивитися телевізор

Стало відомо, чому Папа Римський Франциск не дивитиметься фінал Чемпіонату світу з футболу.

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Нагадаємо, поєдинок Аргентина – Франція відбудеться на «Національному стадіоні» у Лусаїлі, початок о 17.00 за київським часом.

Як зазначає repubblica.it, аргентинець дав обітницю Богоматері Кармельській не дивитися телевізор. Це сталося 15 липня 1990 року – через тиждень після поразки Аргентини у фіналі чемпіонату світу проти Німеччини (0:1).

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Варто зазначити, що Папа Римський Франциск є футбольним уболівальником.

Він вболіває за аргентинський «Сан-Лоренсо», але не дивиться їхні матчі, а результати йому повідомляє гвардієць з охорони.

До слова, букмекери оцінили шанси Аргентини та Франції виграти Чемпіонат світу.

Нагадаємо, Хорватія здолала Марокко 2:1 в матчі за третє місце катарського чемпіонату світу-2022.