Папа Римський відмовиться від перегляду фіналу Чемпіонату світу через обітницю
Франциск дав обітницю Богоматері Кармельській не дивитися телевізор
Стало відомо, чому Папа Римський Франциск не дивитиметься фінал Чемпіонату світу з футболу.
Нагадаємо, поєдинок Аргентина – Франція відбудеться на «Національному стадіоні» у Лусаїлі, початок о 17.00 за київським часом.
Як зазначає repubblica.it, аргентинець дав обітницю Богоматері Кармельській не дивитися телевізор. Це сталося 15 липня 1990 року – через тиждень після поразки Аргентини у фіналі чемпіонату світу проти Німеччини (0:1).
Варто зазначити, що Папа Римський Франциск є футбольним уболівальником.
Він вболіває за аргентинський «Сан-Лоренсо», але не дивиться їхні матчі, а результати йому повідомляє гвардієць з охорони.
До слова, букмекери оцінили шанси Аргентини та Франції виграти Чемпіонат світу.
Нагадаємо, Хорватія здолала Марокко 2:1 в матчі за третє місце катарського чемпіонату світу-2022.
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