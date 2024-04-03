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Казахстан знову підкладе Путіну свиню на 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Казахстан знову підкладе Путіну свиню на 9 травня
У Казахстані відмовилися від військового параду на 9 травня
фото з відкритих джерел

Востаннє військовий парад на 7 травня в Казахстані проводився 2018 року, на 9 травня – в 2019 році

Схоже влада Казахстану знову натякає російському диктатору Володимиру Путіну на різні політичні погляди, тому вирішила скасувати у 2024 року проведення військового параду, присвяченого Дню захисника Вітчизни та Дню Перемоги. Про це повідомила пресслужба  міністерства оборони Казахстану, пише minval.az.

Серед причин скасування – економія коштів та вирішенням інших завдань.

«Проведення військового параду в Казахстані в 2024 році не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв'язку з необхідністю вирішення інших завдань», – заявили у відомстві.

У пресслужбі міноборони зазначили, що зараз у пріоритеті підтримка необхідного рівня боєздатності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану.

До відома, у 2022 та 2023 році в Казахстані теж не проводилися військові паради. Тоді це також пояснювали економією коштів та необхідністю вирішення інших завдань.

Востаннє військовий парад на 7 травня в Казахстані проводився 2018 року, на 9 травня – в 2019 році. У 2020 та 2021 роках заходів не було через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Натомість у Росії триває помпезне приготування до параду. Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що у параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участі тисячі осіб, серед яких будуть і учасники так званої «СВО», а також військова техніка та авіація. Міністр оборони РФ додав, що цього року військові паради відбудуться у 28 містах країни-агресорки. У них візьмуть участь понад 50 тис осіб та близько тисячі зразків озброєння та військової техніки.

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Теги: Казахстан парад росія

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