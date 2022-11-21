Зеленський сьогодні виступить на Парламентській асамблеї НАТО

В асамблеї беруть участь 288 парламентаріїв із 30 країн альянсу

На офіційному сайті парламентської асамблеї НАТО у списку спікерів представлений Президент України Володимир Зеленський, який виступить вже сьогодні, 21 листопада.

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У Мадриді триває 68 щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО.

Як очікується, у понеділок на ній виступлять генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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В асамблеї беруть участь 288 парламентаріїв із 30 країн альянсу, а також країн-партнерів НАТО.

Україна наприкінці вересня подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку на тлі анексії Росією українських територій.

Багато членів НАТО висловилися за якнайшвидше прийняття України до альянсу.

Раніше глава міноборони Франції заявив, коли повинні відбутись переговори України з РФ.

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Також міністр оборони Канади розповіла, хто перемагає у війні України з Росією.

Раніше Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни.

Нагадаємо, Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.

Відзначимо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

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Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.