Вучич та Орбан заявили про спробу підриву газопроводу, який з’єднує Угорщину і Сербію

Поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії було знайдено вибухівку

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що в неділю, 5 квітня, поруч з об’єктом газової інфраструктури, що з’єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої. Як інформує «Главком», про це пише сербське видання РТВ.

Як сказано у публікації, два пакети вибухівки з детонаторами знайшли в районі села Велебит на півночі Сербії, «за кілька сотень метрів від газопроводу».

«Я щойно розмовляв з керівником контррозвідувальної служби, я також розмовляв з людьми з поліції. Ми чекаємо на прокурорів, ми чекатимемо, поки прокурор дасть свою кваліфікацію», – сказав сербський лідер.

На його думку, цей інцидент не міг би відбутися без логістичної підтримки з-за кордону. За його словами, є певні розвідувальні зачіпки, але він не може надати більше інформації про них.

Президент Сербії запевнив, що його держава буде безжальною до кожного, хто спробує знищити частину найціннішої та найважливішої енергетичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Він також повідомив, що обговорив цю ситуацію з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, і уточнив, що у разі підриву газопроводу Угорщина і північ Сербії «залишилися би без газу».

«Триває розслідування. Я щойно закінчив розмову з Віктором Орбаном. Очевидно, що геополітичні ігри не залишать нас у спокої. Тому ми маємо показати найвищий рівень боєготовності», – сказав Вучич.

Що відповів Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що скликав позачергову раду безпеки і оборони через цей інцидент.

«Я щойно розмовляв з президентом Сербії Александром Вучичем. Сербські органи влади виявили вибуховий пристрій великої руйнівної сили та засоби для його активації на критично важливій газовій інфраструктурі, що з’єднує Сербію та Угорщину», – зазначив Орбан.

Водночас, поки що Орбан ще не звинувачував Україну у цьому інциденті, яку «традиційно» робить винною у всіх бідах Будапешта.

Реакція українського МЗС

Тим часом, речник МЗС України Георгій Тихий у своєму офіційному акаунті на Х заявив, інцидент зі вибухівкою біля газопроводу, який з’єднує Угорщину і Сербію і який є частиною «Турецького потоку», може бути російською операцією, спрямованою на втручання в угорські парламентські вибори, що відбудуться через тиждень, 12 квітня.

Представник українського зовнішньополітичного відомства категорично відкинув спроби, за його словами, «безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу «Турецький потік» у Сербії».

«Україна не має до цього жодного стосунку. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у рамках масованого втручання Москви в угорські вибори», – припустив Георгій Тихий.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік».

Раніше повідомлялося, що Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе гарантувати енергобезпеку.