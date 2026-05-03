Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії

glavcom.ua
фото: Офіс президента

Зеленський: «Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений нашій координації з європейськими партнерами»

Напередодні саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський провів низку зустрічей у Вірменії, зосередившись на координації дій із лідерами ЄС. Президент виділив три головні напрями роботи, спрямовані на підтримку України. Про це пише «Главком».

Першочерговим завданням є наближення справедливого миру. Глава держави ознайомив союзників із дипломатичною ситуацією та планом подальших кроків. Зеленський наголосив: «Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну».

Другий блок переговорів стосувався фінансової стабільності, а саме прискорення реалізації європейського пакета допомоги Україні, загальний обсяг якого становить €90 млрд.

Окрему увагу приділили енергетичній безпеці та посиленню захисту неба. «Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку», – зазначив президент, закликавши партнерів до активної співпраці у відновленні та зміцненні української енергосистеми й ППО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Єревана. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. 

Перший день візиту буде присвячений зміцненню партнерства з ключовими європейськими країнами. У неділю, 3 травня, заплановано переговори з очільниками урядів чотирьох країн – Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

До слова, у Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави подякував людям та уряду Великої Британії за підтримку України й окремо відзначив кроки Сполученого Королівства в боротьбі проти російського тіньового флоту. 

Мерц заявив, що розмови про виведення американських військ точаться давно
Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії
Міністр фінансів США назвав головну помилку Ірану
Туск оцінив мирну пропозицію Кремля
Безпілотник порушив простір Фінляндії
«Неправильний сигнал Путіну»: Конгрес США розкритикував рішення Трампа про скорочення військ у Німеччині

