Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії

Зеленський: «Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений нашій координації з європейськими партнерами»

Напередодні саміту Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський провів низку зустрічей у Вірменії, зосередившись на координації дій із лідерами ЄС. Президент виділив три головні напрями роботи, спрямовані на підтримку України. Про це пише «Главком».

Першочерговим завданням є наближення справедливого миру. Глава держави ознайомив союзників із дипломатичною ситуацією та планом подальших кроків. Зеленський наголосив: «Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну».

Другий блок переговорів стосувався фінансової стабільності, а саме прискорення реалізації європейського пакета допомоги Україні, загальний обсяг якого становить €90 млрд.

Окрему увагу приділили енергетичній безпеці та посиленню захисту неба. «Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку», – зазначив президент, закликавши партнерів до активної співпраці у відновленні та зміцненні української енергосистеми й ППО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Єревана. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Перший день візиту буде присвячений зміцненню партнерства з ключовими європейськими країнами. У неділю, 3 травня, заплановано переговори з очільниками урядів чотирьох країн – Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

До слова, у Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави подякував людям та уряду Великої Британії за підтримку України й окремо відзначив кроки Сполученого Королівства в боротьбі проти російського тіньового флоту.