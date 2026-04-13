Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч

Іванна Гончар
Дайджест новин, що сталися у ніч 13 квітня 2026 року

США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном, нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки, через атаку РФ без світла залишились тисячі людей на Чернігівщині, Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 квітня:

Вибори в Угорщині

Тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра.

«Ми це зробили. Ми повернули собі нашу країну. Ми вибороли безпрецедентний мандат», – заявив Мадяр.

Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою. 

США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном

Американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Згідно із заявою, блокада набуде чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

У Центральному командуванні зазначили, що не перешкоджатимуть свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Атака на Чернігівщину

У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт.

«Знеструмлено понад 12 тис. абонентів цього ж району. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація».

Ціни на нафту зросли

Світові ціни на нафту різко зросли та перевищили позначку $100 за барель після невдалих переговорів між США та Іраном. 

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 7,11 долара (7,47%) – до 102,31 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 7,86 долара (8,14%) – до 104,43 долара за барель.

Інші важливі новини: 

  1. Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори.
  2. Американці висміяли Венса, який їздив в Угорщину, агітувати за Орбана.
