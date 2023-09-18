Радник Байдена обговорив з главою МЗС Китаю війну в Україні

Сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин США та Китаю, питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, обговорив війну Росії проти України та інші ключові питання з міністром закордонних справ Китаю, Ван І, під час зустрічі на Мальті 16-17 вересня. Про це йдеться у пресрелізі Білого дому, передає «Укрінформ».

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У ході обговорення сторони також торкнулись теми двосторонніх відносин між США та Китаєм, а також питань глобальної та регіональної безпеки, включаючи проблеми у Тайванській протоці. В комюніке підкреслено важливість миру та стабільності в районі Тайванської протоки, яку наголосили Сполучені Штати.

«Обидві сторони зобов’язалися підтримувати цей стратегічний канал зв’язку і продовжувати додаткову взаємодію та консультації на високому рівні в ключових сферах між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою в найближчі місяці» - додали у Білому домі.

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Нагадаємо, спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі провів зустріч з представником уряду Китаю з питань Євразії, Лі Хуеєм, щоб обговорити ситуацію в Україні та підкреслити необхідність спільних зусиль для сприяння діалогу з метою досягнення миру.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Індія, Китай і Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні та «не розуміють, що таке сучасний світ».

До слова, розслідувачі Molfar виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони та компоненти до них.