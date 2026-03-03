ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу

Дипломати заявили про занепокоєння через можливе згортання реформ

Намагання України пришвидшити процес вступу до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди зустрічають скепсис у низці європейських столиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією агентства, уряди країн ЄС, зокрема Франції та Німеччини, приватно висловили сумніви щодо можливої реформи процедури розширення, яка могла б скоротити шлях України до членства.

Дипломати зазначають, що частина держав-членів побоюється відкривати «скриньку Пандори» проблем, які може спричинити швидке приєднання нових країн до Євросоюзу. Серед основних занепокоєнь – ризик того, що Україна та інші кандидати можуть уповільнити або не завершити необхідні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, якщо членство буде надано до повного виконання критеріїв.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ.

За словами фон дер Ляєн, Україна перебуває на «хорошому шляху» до інтеграції. Глава Єврокомісії підкреслила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну на шляху реформ і заохочуватиме до подальших змін, необхідних для членства. Водночас фон дер Ляєн наголосила, що встановлення конкретних дат наразі неможливе.

До слова, Європейська комісія 26 лютого запустила нову фінансову ініціативу EastInvest Facility, спрямовану на підтримку регіонів ЄС, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, які найбільше постраждали від наслідків війни.