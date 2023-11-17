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Пентагон: українські пілоти вже тренуються на F-16 у США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон: українські пілоти вже тренуються на F-16 у США
Пілоти проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування
фото з відкритих джерел

Винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації лише за кілька місяців

Українські пілоти розпочали у США підготовчі польоті на винищувачах F-16. Про це повідомляє пресслужба Пентагона. 

«Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16.Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків», – йдеться у повідомленні. 

Пентагон нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.

«Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування», – зазначили в американському військовому відомстві.

За словами заступника міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білла Лапланте, без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації лише за кілька місяців. Тому американці планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.

«Ми не дозволимо цьому статися. І якщо інші країни не нададуть запасні частини, ми знайдемо та надамо їх», – сказав Лапланте.

Раніше повідомлялося, що процес навчання українських льотчиків керувати багатоцільовимиими винищувачами F-16 йде за планом.

Також Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16.

 

Теги: українці Держдепартамент США винищувач літак

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