Демократи звинувачують Ізраїль у втручанні в американські вибори – The Hill

Члени Демократичної партії США дедалі більше підозрюють, що прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху намагається втрутитись у внутрішню політику США

У Демократичній партії США наростають побоювання щодо можливого втручання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в американську політику. Як зазначає оглядач американського видання The Hill Алекс Болтон, ситуація у Газі та напруженість з Хезболлою і Іраном стають серйозною політичною проблемою для адміністрації президента Джо Байдена.

Зокрема, експерти стверджують, що швидке загострення конфлікту знизило шанси на досягнення мирної угоди, що Байден намагався укласти. Водночас, колишній президент Дональд Трамп використовує ці події для критики адміністрації, стверджуючи, що ситуація у світі виходить з-під контролю.

Опитування серед американців-мусульман показують, що підтримка демократів продовжує падати на тлі насильства в регіоні, що створює додаткові виклики для віцепрезидентки Камали Гарріс, особливо у важливому штаті Мічиган. Відносини Нетаньяху з демократичними лідерами, які традиційно підтримують Ізраїль, також стають дедалі більш напруженими.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив стурбованість, що Нетаньяху може розглядати американські вибори при ухваленні рішень щодо військових дій. Він припустив, що уряд Ізраїлю може уникати підписання дипломатичних угод до виборів, щоб вплинути на їх результат.

Таку ж думку поділяє неназваний високопоставлений помічник Демократичної партії в Сенаті, зазначаючи, що Нетаньяху давно має репутацію втручальника в американську політику. Алон Пінкас, колишній радник ізраїльських прем'єр-міністрів, додав, що Нетаньяху "грав" в американській політиці ще з 1990-х років, намагаючись вплинути на думку виборців.

Нагадаємо,Ізраїль та Іран зробили «жовтневий сюрприз» для виборів у США.