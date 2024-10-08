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Шольц відреагував на рішення Байдена відкласти поїздку в Німеччину

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Шольц відреагував на рішення Байдена відкласти поїздку в Німеччину
Шольц сподівається, що Байден таки прибуде в Німеччину
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц надіється, що зустріч з Байденом відбудеться пізніше

8 жовтня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що візит президента США Джо Байдена до Німеччини перенесено через наближення урагану Мілтон, який загрожує Флориді. Про це повідомляє видання Reuters.

Шольц зазначив, що нова дата візиту наразі невідома, але перенесення викликане серйозною природною катастрофою, яка вимагає негайної уваги з боку американського президента. Байден планував приїзд до Берліна для зустрічі з Шольцом та участі в саміті щодо України на американській базі Рамштайн.

«Вона (Зустріч – «ГЛАВКОМ») буде перенесена. Але я маю відверто сказати, що якби такі урагани вирували в моїй країні, то я теж прийняв би таке рішення», – додав глава німецького уряду.

У ході свого візиту американський лідер 12 жовтня мав би очолити засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн» ).

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів заявляв про ретельну підготовку до «Рамштайну» . Там він, зокрема, має представити план перемоги.

Нагадаємо, що ураган «Мілтон», що насувається на США, може стати одним з найсильніших штормів у країні за століття. Очікується, що він спричинить серйозні наслідки у штаті Флорида

До слова, президент Джо Байден почав свій вівторок у ситуаційній кімнаті Білого дому, спостерігаючи за тривожною картиною: хвилі іранських ракет, спрямовані на Ізраїль, сигналізували про нову масштабну війну на Близькому Сході – регіоні, стабільність якого він намагався зберегти протягом усього свого президентства.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська та американська команди готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 950-го дня війни.

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Теги: Флорида Володимир Зеленський президент ураган Олаф Шольц Джозеф Байден

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